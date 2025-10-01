Стало відомо, що вони були переселенцями, які мешкали на цокольному поверсі в одному з приватних будинків у місті. Із сусідами загиблої родини поспілкувалось Суспільне, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблу від негоди сім'ю в Одесі?

В Одесі 30 вересня негода призвела до загибелі родини з п'яти людей. Вони мешкали у цокольному приміщенні. Під час зливи вода стрімко піднялася до рівня другого поверху, розповідають місцеві.

Як передає видання, загинули двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка близько восьми років. Сусідка Віра зазначила, що усі вони були переселенцями. Близько року тому сім'я переїхала з Українки та вважалася дуже порядною.

"П'ятеро людей, вони дуже порядні люди... Якби їм все підходило, тому що і котел у них був, і пральна машинка, і кухня, і холодна-гаряча вода", – додала сусідка.

Наслідки негоди на місці, де загинула родина / Фото Суспільного

Жінка додала, що під час стихії люди не змогли вибратися, бо двері заклинило. Сусід Віктор розповів, що рівень води піднявся приблизно на чотири метри всього за 15 хвилин.

Це дуже швидко.. Як дамбу прорвало, або що... Найглибше було десь 5,5 чи 6 метрів,

– сказав сусід.

Що відомо про негоду та її причини?