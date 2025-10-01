Про те, як одесити реагують на негоду та затоплені вулиці свого міста, розповідає 24 Канал.

Як одесити реагують на негоду в місті?

Сильні дощі в Одеській області завдали серйозних руйнувань. Одесу та район сильно затопило, під водою опинилися вулиці, будинки та багато магазинів. У місті оголошено червоний рівень небезпеки.

До магазину тепер можна тільки на човні – авто лишилися напівзануреними, а громадський транспорт провалюється разом з асфальтом. Те, що ще вчора було звичним маршрутом, сьогодні стало небезпечною водною трасою,

– пише місцева мешканка.

Місцеві кажуть, що додому добираються годинами через воду. Одна з одеситок розповіла, що дісталась дому лише за 3,5 години, "прийшла з мокрими й холодними ногами, а світла немає".

"Смажу картопельку та п’ю комбучу – вечірка так собі. А як ви? Дійшли до дому чи, може, допливли?" – жартує вона.

Одесити розповідають, що багато хто залишав свої авто прямо на дорозі, деякі МАФи змило водою. На ранок вулиці намагаються прибирати комунальники.

Одеса, шаурма с доставкою, буквально с доставкою...

Прогноз погоди на 10 днів у стилі – "виживи, якщо зможеш"… Бо Одеса тепер як Венеція. Тільки без романтики, зате зі своїми "гондольєрами",

– розповідає одеситка.

У мережі Threads одна з місцевих мешканок поскаржилася, що через дощ не може забрати 3 посилки з "Нової пошти", зокрема з харчовими продуктами. На це у компанії їй відповіли, що хоч дощ вимкнути не можуть, але належний вигляд її посилок гарантують.

У мережі переймаються через долю безхатніх тварин, яких в Одесі багато – особливо котів. Місцевих просять їм допомагати або забирати до себе додому.

Сперечаються одесити про роль місцевих органів у таких наслідках дощу. Дехто вважає, що влада не подбала про належну систему водовідведення. Інші ж вказують, що це все ж надзвичайна ситуація, і європейський досвід також не найкращий. Європейські міста не готові до таких об'ємів опадів, зумовлених кліматичними змінами. За словами деяких місцевих, таких дощів у місті вони за все своє життя не пам'ятають.

