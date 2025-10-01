Про це заявила спікер ДСНС в Одеській області Марина Аверіна в ефірі телемарафону.

Що відомо про загибель людей у власних домівках в Одесі?

За словами речниці, на ранок дощ перестав іти, і вода сходить. Але через негоду загинули люди.

Негода забрала життя 9 людей. Це дуже багато, ми не пам'ятаємо, щоб колись таке було – щоб через дощ загинуло 9 людей,

– розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Родина з 5 людей не змогла вибратися з власної домівки – їх накрила хвиля. Вони мешкали на цокольному поверсі.

Окрім цієї родини, загинули три жінки. Зокрема, 23-річна дівчина, яку шукали напередодні. Її накрила і понесла течія, на жаль, дівчина не вижила.

Марина Аверіна додала, що ніч була дуже важкою для рятувальників. Працівники ДСНС витягували людей із підтопленого транспорту.

"Ми евакуйовували людей із 7 автобусів. Тільки в одному з них було 50 людей. Там, де ми діставали людей, вода була по пояс", – сказала вона.

Коротко про стихійне лихо на Одещині