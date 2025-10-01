24 Каналу стала известна история спасения в Одессе во время ливня.

Как одесситы спасали друг друга во время дождя 30 сентября?

Местный житель поделился с 24 Каналом своей историей. Ему удалось вытащить парня из воды, который не умел плавать и просил о помощи.

Вчера, возвращаясь домой, провалился под глухим мостом вместе с велосипедом. За мной шел какой-то парень, он тоже провалился. Когда я вылез, вытащил его,

– рассказал очевидец 24 Канала.

Отходя, мужчины увидели, как в ту же пропасть упал трактор. К счастью, водитель успел вылезти из транспорта.

Трактор удалось достать, но насчет велосипеда не известно.

В 2021 году на этом же месте провалилась фура. Тогда мэрия обещала, что провалов больше не будет, однако ситуация повторилась.

Эта яма там каждый раз, когда такой большой потоп. Ее закрывают и делают вид, что все хорошо, пока там опять кто-то не провалится. Забили все дружно,

– сетует одессит.

Кто виноват в потопах в Одессе?