24 Каналу стала известна история спасения в Одессе во время ливня.
Как одесситы спасали друг друга во время дождя 30 сентября?
Местный житель поделился с 24 Каналом своей историей. Ему удалось вытащить парня из воды, который не умел плавать и просил о помощи.
Вчера, возвращаясь домой, провалился под глухим мостом вместе с велосипедом. За мной шел какой-то парень, он тоже провалился. Когда я вылез, вытащил его,
– рассказал очевидец 24 Канала.
Отходя, мужчины увидели, как в ту же пропасть упал трактор. К счастью, водитель успел вылезти из транспорта.
Трактор удалось достать, но насчет велосипеда не известно.
В 2021 году на этом же месте провалилась фура. Тогда мэрия обещала, что провалов больше не будет, однако ситуация повторилась.
Эта яма там каждый раз, когда такой большой потоп. Ее закрывают и делают вид, что все хорошо, пока там опять кто-то не провалится. Забили все дружно,
– сетует одессит.
Кто виноват в потопах в Одессе?
О бездействии городских властей и коммунальщиков рассказал и Валерий Матковский, эксперт по вопросам ЖКХ. Он отметил, что власть должна была бы расторгнуть договор с водоканалом, но ничего не делает.
Когда за канализацию отвечали дорожные службы, они проводили проверку ежемесячно. Сейчас этот вопрос – сфера ответственности водоканала.
В Одессе не сооружают новые коллекторы – многие из них еще XIX века, сделанные из ракушняка. Не создают и новые системы водоотведения.
Зато власть бесконтрольно выдает разрешения на строительство новых домов, которые перегружают имеющуюся инфраструктуру.
Валерий Матковский подтвердил 24 Каналу: в Одессе действительно есть такие места, где провалы происходят ежегодно. И никто не отвечает за это.