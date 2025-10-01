24 Каналу стала відома історія порятунку в Одесі під час зливи.

Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ

Як одесити рятували одне одного під час дощу 30 вересня?

Місцевий житель поділився з 24 Каналом своєю історією. Йому вдалося витягнути хлопця з води, який не вмів плавати та просив про допомогу.

Вчора, вертаючись додому, провалився під глухим мостом разом з велосипедом. За мною йшов якийсь хлопець, він теж провалився. Коли я виліз, витяг його,
– розповів очевидець 24 Каналу.

Відходячи, чоловіки побачили, як у те саме провалля упав трактор. На щастя, водій встиг вилізти з транспорту.

Трактор удалося дістати, але щодо велосипеда не відомо.

У 2021 році на цьому ж місці провалилася фура. Тоді мерія обіцяла, що провалів більше не буде, проте ситуація повторилася.

Ця яма там кожен раз, як такий великий потоп. Її закривають і удають, що все добре, доки там знову хтось не провалиться. Забили всі дружньо,
– нарікає одесит.

Хто винен у потопах в Одесі?

  • Про бездіяльність міської влади та комунальників розповів і Валерій Матковський, експерт з питань ЖКГ. Він наголосив, що влада мала би розірвати договір з водоканалом, але нічого не робить.

  • Коли за каналізацію відповідали дорожні служби, вони проводили перевірку щомісяця. Зараз це питання – сфера відповідальності водоканалу.

  • В Одесі не споруджують нові колектори – багато з них ще XIX століття, зроблені з ракушняка. Не створюють і нові системи водовідведення.

  • Натомість влада безконтрольно видає дозволи на будівництво нових будинків, які перевантажують наявну інфраструктуру.

  • Валерій Матковський підтвердив 24 Каналу: в Одесі справді є такі місця, де провали стаються щороку. І ніхто не відповідає за це.