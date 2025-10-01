24 Каналу стала відома історія порятунку в Одесі під час зливи.

Як одесити рятували одне одного під час дощу 30 вересня?

Місцевий житель поділився з 24 Каналом своєю історією. Йому вдалося витягнути хлопця з води, який не вмів плавати та просив про допомогу.

Вчора, вертаючись додому, провалився під глухим мостом разом з велосипедом. За мною йшов якийсь хлопець, він теж провалився. Коли я виліз, витяг його,

– розповів очевидець 24 Каналу.

Відходячи, чоловіки побачили, як у те саме провалля упав трактор. На щастя, водій встиг вилізти з транспорту.

Трактор удалося дістати, але щодо велосипеда не відомо.

У 2021 році на цьому ж місці провалилася фура. Тоді мерія обіцяла, що провалів більше не буде, проте ситуація повторилася.

Ця яма там кожен раз, як такий великий потоп. Її закривають і удають, що все добре, доки там знову хтось не провалиться. Забили всі дружньо,

– нарікає одесит.

Хто винен у потопах в Одесі?