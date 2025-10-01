Комунальні служби пообіцяли допомогу притулку. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську організацію Animal SOS Odessa.

Що відомо про затоплення притулку для собак в Одесі?

У другій половині дня 30 вересня Одесу накрила потужна негода. У цей час злива затопила Центр адопції собак. Вода повністю залила вигульник і почала підходити до вольєрів із тваринами.

Собак з кличками Мірта та Марта евакуювали, бо місце, де вони перебували, затопило повністю.

Затоплення притулку в Одесі / Фото ГО Animal SOS Odessa

На щастя, вольєри залишилися незатопленими завдяки тому, що вони піднесені над землею і вода пройшла під ними, потім почала сходити,

– написали в громадській організації.

Ситуація була критичною, йдеться в повідомленні. Працівники центру звернулися до комунальних служб, які пообіцяли допомогу.

Як реагують на потоп в Одесі та області?