Комунальні служби пообіцяли допомогу притулку. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську організацію Animal SOS Odessa.
Що відомо про затоплення притулку для собак в Одесі?
У другій половині дня 30 вересня Одесу накрила потужна негода. У цей час злива затопила Центр адопції собак. Вода повністю залила вигульник і почала підходити до вольєрів із тваринами.
Собак з кличками Мірта та Марта евакуювали, бо місце, де вони перебували, затопило повністю.
Затоплення притулку в Одесі / Фото ГО Animal SOS Odessa
На щастя, вольєри залишилися незатопленими завдяки тому, що вони піднесені над землею і вода пройшла під ними, потім почала сходити,
– написали в громадській організації.
Ситуація була критичною, йдеться в повідомленні. Працівники центру звернулися до комунальних служб, які пообіцяли допомогу.
Як реагують на потоп в Одесі та області?
В Одесі негода 30 жовтня спричинила масштабні підтоплення вулиць, житлових будинків і магазинів. Вада оголошувала червоний рівень небезпеки.
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська зазначила у коментарі 24 Каналу, що за добу в Одесі випало 94 міліметри опадів, що у 2,2 раза перевищує місячну норму.
Експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський в коментарі 24 Каналу пояснив, що затоплення в Одесі пов'язане із недбалістю міської влади та неефективністю каналізаційної системи. Інфраструктуру перевантажили безконтрольною забудовою та відсутністю сучасних водовідвідних мереж.