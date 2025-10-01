Про це повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

Що відомо про рекордні опади в Одесі?

В Одесі 30 вересня зафіксували 94 міліметри опадів за добу. Із них 73 міліметри випало лише у другій половині дня. Це другий рекордний показник за весь час спостережень після 20 вересня 2016 року. Тоді в місті випало 113 міліметрів.

Фахівчиня пояснила в коментарі 24 Каналу, що процес був спричинений утворенням локального хвильового циклону над північно-західним узбережжям Чорного моря.

Сильні дощі зафіксували лише на метеостанції Одеси та в порту. В інших районах області кількість опадів була значно меншою.

Зазначається, що для вересня середня багаторічна норма становить 42 міліметри. Таким чином, за одну добу в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

До яких наслідків призвела негода та в чому причина?