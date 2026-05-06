Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, що проблема для Путіна вже не зводиться до дронових сіток на Червоній площі чи браку техніки на параді. За його словами, значно важливіше те, що всередині Росії починаються процеси, які б'ють по образу Путіна як беззаперечного переможця.

Дивіться також Не просто українські БпЛА: аналітик розкрив, що може найбільше зганьбити Путіна на параді

Парад більше не приховує, що Путін не дотягнув до своєї "перемоги"

Кремль знову хоче використати 9 травня як велику політичну декорацію і подати коротке "перемир'я" як черговий жест із позиції сили.

Нагадаємо! Росія односторонньо оголосила "перемир'я" на 8 – 9 травня 2026 року, а Україна у відповідь запропонувала режим тиші вже з 6 травня. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що так можна швидко побачити справжні наміри Кремля: якщо Москва не готова припинити удари раніше, значить їй потрібен не мир, а лише спокійний парад.

Але за цією картинкою вже видно інше: Росія бачить, що Україна дістає по цілях углиб її території, а такі удари стають для неї болючим і дуже тригерним сигналом.

Проблема в тому, що Росія бачить здатність українців завдавати ударів у глибині російської території. І Туапсе, до речі, це показало,

– сказав Постернак.

Не спрацював і ще один розрахунок Москви, Україна витримала енергетичний терор, лінія фронту не посипалася, а всередині самої Росії дедалі важче пояснювати, заради чого в цю війну кинули стільки економічного, фінансового і політичного ресурсу. Парад мав би показати тріумф цієї військової машини, але тепер він лише підсвічує, що відчуття перемоги немає.

Виявляється, що Путін – це не політичний супермен, який виходить на Червону площу, як колись Сталін у 45-му році, і оголошує про перемогу. Він не переможець у цій війні. І це найбільш страшний наслідок для нього особисто,

– наголосив політтехнолог.

9 травня вже не додає Путіну величі, а навпаки ставить його в незручне становище. На Червону площу він виходить у момент, коли в самій Росії немає ні економічного оптимізму, ні колишньої віри в безумовну силу режиму, а розмова про війну стає для нього дедалі менш святковою і дедалі більш незручною.

У Росії з'являється відчуття, що режим воює вже проти своїх

Усередині Росії вже почалися процеси, які Кремлю буде важко просто заговорити пропагандою.

До слова! CNN із посиланням на європейську розвідку повідомило про ознаки можливого бунту в Росії, а серед фігур, яких пов'язують із таким ризиком, називають Сергія Шойгу. Водночас військовий оглядач Іван Тимочко сумнівається, що саме він може очолити такий процес, і вважає, що в Росії подібні сценарії формуються всередині самої верхівки.

Невдоволення виходить ширше і зачіпає різні групи суспільства, а не тільки тих, хто бореться за вплив біля Кремля.

Зараз у Росії починаються дуже цікаві предметні процеси, більш важкі, ніж це було перед пригожинським бунтом, який, до речі, був лише внутрішньоелітною грою на високих ставках,

– сказав Постернак.

Поштовхом для цього стали речі, які росіяни відчули на собі в повсякденному житті. Йдеться про обмеження інтернету, збої звичних сервісів і нові заборони, які вже б'ють не по абстрактній лояльності, а по щоденному комфорту.

У росіян, виявляється, створюється враження, що з'являється нове СВО. Тепер уже вони це сприймають як СВО режиму проти свого російського населення,

– наголосив політтехнолог.

Для Кремля це особливо неприємний процес перед 9 травня, бо війна, яку роками намагалися винести десь назовні, повертається всередину самої Росії. І що сильніше обмеження врізаються в побут, то важче Путіну тримати картинку стабільності та загальної підтримки.

Що відбувається в Росії напередодні 9 травня?

4 травня безпілотник пошкодив будинок на Мосфільмівській вулиці в Москві приблизно за 6 кілометрів від Кремля і за 3 кілометри від міноборони Росії. Політтехнолог Тарас Загородній пояснив, що такі удари мають практичний ефект: росіяни змушені підтягувати ППО до столиці, а це послаблює захист інших об'єктів, важливіших для ведення війни.

У Кремлі посилили заходи безпеки довкола Володимира Путіна після вбивств високопоставлених російських військових і напередодні 9 травня. Політолог Микола Олещук вважає, що це не лише реакція на зовнішню небезпеку, а й ознака глибшої недовіри всередині системи, де параноя Путіна посилюється на тлі війни, втрат і внутрішніх збоїв.

Генерал армії Микола Маломуж заявив, що Україні не варто наперед розкривати своїх дій щодо Москви на 9 травня, але й давати жодних гарантій безпеки ворогу теж не потрібно. На його думку, удар саме по параду був би невигідним, зате перекидання російської ППО до столиці дає шанс бити по інших важливих цілях.