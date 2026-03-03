Это произошло в воскресенье, 1 марта, утром по местному времени. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с ситуацией.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Как погибли американские военные?

Центральное командование Вооруженных сил США, которое руководит операциями на Ближнем Востоке, заявило вечером 2 марта, что количество погибших среди американских военных, погибших во время операции против Ирана возросло до 6.

Незадолго до этого министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что удар, в результате которого погибли американские военнослужащие, был направлен по укрепленному тактическому операционному центру, несмотря на работу ПВО.

По словам собеседника, воздушную тревогу во время этой атаки не объявляли, поэтому предупреждения об угрозе не было, на месте после удара вспыхнул пожар, были повреждены стены некоторые части отслоились от здания.



Место гибели американских военнослужащих / Planet Labs PBC

CNN напоминает, что сначала сообщали о гибели трех военнослужащих, однако место удара не уточняли. Источник сообщил, что на месте атаки были десятки людей. Некоторых лиц из погибших сначала считали пропавшими без вести.

Еще 18 человек получили серьезные ранения. Также издание приводит предварительные заявления министра Пита Гегсета и президента Дональда Трампа о вероятности дальнейших потерь в рамках американской операции на Ближнем Востоке.

Каких шагов ждать от США?