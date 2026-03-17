Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Тарас Загородній, пояснивши які наслідки чекають на Дональда Трампа, якщо він дасть задній хід. Політолог пояснив, який імовірний план щодо Ірану може мати Білий дім.

До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Які подальші плани Трампа щодо Ірану?

Загородній зауважив, якщо Трамп вийде до американців і скаже, що у нього нічого не вийшло в Ірані і що США не отримали хоча б, того що Тегеран торгує нафтою під американським контролем і за долари, це матиме важкі наслідки для Сполучених Штатів.

"Це буде катастрофа, адже означатиме, що США не можуть гарантувати безпеку. Тоді виникне питання, навіщо інвестувати в американські доларові зобов'язання? Навіщо з ними мати справу? Тоді країни диверсифікуватимуть ризики, співпрацюючи з Китаєм", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що вимагає, щоб країни, які суттєво залежать від нафти з Перської затоки, захистили Ормузьку протоку, яку блокує Іран, бо це "їхня територія і це місце, звідки вони отримують свою енергію". Адміністрація Трампа зв'язалась із сімома країнами щодо розв'язання цієї проблеми. Імовірно йдеться про Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші крани.

Щодо операції в Ірані, то США, на його думку, розділять її на два етапи:

спершу візьмуть під свій контроль іранську нафту, відкриють Ормузький пролив;

а далі можуть бомбардувати Іран. І це може тривати принаймні три місяці, тому що у США є достатньо бомб, щоб ще завдавати ударів по Ірану.

Після закінчення першого етапу, за його словами, Ормузький пролив буде відкрито і буде створена кілзона у глибину усього узбережжя.

Зараз США та Ізраїль нищать іранські установки із запуску ракет, а далі – із запуску "Шахедів". Також зносяться заводи з виробництва дронів та іншого озброєння, знищуються ядерні об'єкти Ірану, його промисловість, інфраструктура, яка дозволяє проводити репресії проти громадян. А після закінчення цього етапу, вони сконцентруються на іншому,

– зауважив Тарас Загородній.

Також одним із завдань США щодо Ірану було повалення його режиму. Однак іранська влада вистояла. Тому наразі для Вашингтону, на його думку, принципове питання полягає у контролі над іранською нафтою.

Політолог зазначив, що сьогодні в Ірані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) має величезні ресурси, зокрема, торгує нафтою, тримає банки, промисловість. А якщо нафту контролюватиме США, то у КВІР не буде грошей і ресурсів, щоб утримувати режим.

Як розгортаються події на Близькому Сході?