Про це повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Що відомо про удар Ірану поблизу посольства України?

За словами українського дипломата, частина іранської касетної ракети впала за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. За попередніми даними, відвідувачі були у приміщенні, тож ніхто не постраждав.

Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя,

– наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив необхідність єдності для протидії терору, зазначивши, що Україна також робить вагомий внесок у цей процес.

Сибіга додав, що тиск на країни-агресорки, зокрема Іран та Росію, має постійно посилюватись.



Атака Ірану на Ізраїль / фото Андрія Сибіги

