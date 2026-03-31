Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Что известно об ударе Ирана вблизи посольства Украины?

По словам украинского дипломата, часть иранской кассетной ракеты упала в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. По предварительным данным, посетители были в помещении, поэтому никто не пострадал.

Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул необходимость единства для противодействия террору, отметив, что Украина также делает весомый вклад в этот процесс.

Сибига добавил, что давление на страны-агрессоры, в частности Иран и Россию, должно постоянно усиливаться.



Атака Ирана на Израиль / фото Андрея Сибиги

