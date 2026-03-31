Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Что известно об ударе Ирана вблизи посольства Украины?
По словам украинского дипломата, часть иранской кассетной ракеты упала в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. По предварительным данным, посетители были в помещении, поэтому никто не пострадал.
Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни,
– подчеркнул Сибига.
Глава МИД подчеркнул необходимость единства для противодействия террору, отметив, что Украина также делает весомый вклад в этот процесс.
Сибига добавил, что давление на страны-агрессоры, в частности Иран и Россию, должно постоянно усиливаться.
Атака Ирана на Израиль / фото Андрея Сибиги
Какие последние новости о войне на Ближнем Востоке?
30 марта Иран постоянный представитель Ирана при ООН в письме генеральному секретарю ООН заявил, что Украина участвует в военных действиях против Ирана. Речь идет о направлении украинских специалистов в регион. В то же время в МИД Украины заявили, что ни один украинский БПЛА не атаковал территорию Ирана, тогда как иранские дроны бьют украинские мирные города с 2022 года.
Трамп продолжает заявлять о якобы успешных переговорах представителей США и Ирана по завершению войны на Ближнем Востоке. Однако американский президент пригрозил серьезными шагами Ирану, если тот не откроет Ормузский пролив. Мол, под прицелом окажутся энергетические заводы и нефтяные скважины страны.
В ответ на угрозы США иранский режим 31 марта атаковал полностью загруженный танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта с сырой нефтью у побережья Дубая.