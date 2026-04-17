Росіяни використовують різні способи і зокрема, можуть намагатися стати дитині другом. Про це розповіли в Ювенальній поліції України.

Як відбувається вербування дітей через ігри?

В Україні фіксують небезпечну тенденцію – російські спецслужби намагаються вербувати дітей через онлайн-ігри та цифрові платформи. Для цього використовують популярні сервіси, зокрема Roblox, Arma 3, а також Discord і Telegram.

Зловмисники діють через маніпуляцію та довіру. Один із найпоширеніших сценаріїв – "друг-геймер", коли незнайомець у чаті поступово входить у довіру до дитини, а згодом переводить спілкування в месенджери. Там дитині пропонують "виграш" або "нагороду", яка може супроводжуватися інструкціями виконати небезпечні завдання – аж до диверсій чи терактів. Ще одна схема – "ігрові квести". Дітям пропонують проходити "рівні", фотографуючи об'єкти інфраструктури або військові цілі.

Також використовується формат "перевірки на сміливість", коли під виглядом гри дитину підштовхують до протиправних дій розклеювання листівок, нанесення графіті чи залишення підозрілих предметів у визначених місцях.

Правоохоронці наголошують: будь-які "подарунки" чи "посилки" від незнайомців можуть бути частиною злочинної схеми. Приймаючи їх, дитина ризикує стати співучасником кримінального правопорушення.

Важливо! У разі підозри на вербування слід негайно звертатися до кіберполіції, СБУ або ювенальної поліції. Батькам радять пояснювати дітям правила безпеки в інтернеті та контролювати їхню онлайн-активність, щоб запобігти небезпечним контактам.

