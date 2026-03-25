Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
Смотрите также Призывал к введению войск: экс-депутата из Одесской области будут судить за госизмену и работу на Россию
Что известно о мужчине, который подключал Starlink для оккупантов?
По данным следствия, он согласился на "быструю подработку", который нашел в мессенджере. За вознаграждение оформлял и верифицировал терминалы Starlink на себя и своих знакомых.
Подозреваемый получал от куратора технические данные терминалов и вносил их в систему. Фактически, помогая добавлять их в так называемый "белый список". К участию в схеме он привлек нескольких близких людей, в частности свою беременную гражданскую жену.
Правоохранители задержали его в тот же день. Во время обысков изъяли телефоны и компьютерную технику. Мужчине сообщили о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины.
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Расследование продолжается, следователи устанавливают других причастных к схеме. Ему грозит до 8 лет заключения.
Что известно о блокировке Starlink в России?
Украина вместе со SpaceX смогла вместе с SpaceX заблокировать российские терминалы Starlink, которые использовали для управления дронами. По словам вице-премьера Михаила Федорова, это существенно снизило эффективность атак России и привело к резкому сокращению их связи на фронте.
Российские войска пытаются компенсировать ограничение доступа к спутниковой связи, используя дешевые дроны типа "Молния" и меняя тактику ударов. Однако, согласно данным аналитиков Institute for the Study of War, полноценной альтернативы спутниковой связи они до сих пор не имеют.
Потеря доступа к Starlink существенно ухудшила координацию российских войск и снизила их оперативную осведомленность. По словам командира Дмитрия Филатова "Перуна", это не только повлияло на ход боевых действий, но и ограничило возможности противника наносить удары по украинским тыловым районам в режиме реального времени.