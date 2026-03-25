Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Что известно о мужчине, который подключал Starlink для оккупантов?

По данным следствия, он согласился на "быструю подработку", который нашел в мессенджере. За вознаграждение оформлял и верифицировал терминалы Starlink на себя и своих знакомых.

Подозреваемый получал от куратора технические данные терминалов и вносил их в систему. Фактически, помогая добавлять их в так называемый "белый список". К участию в схеме он привлек нескольких близких людей, в частности свою беременную гражданскую жену.

Правоохранители задержали его в тот же день. Во время обысков изъяли телефоны и компьютерную технику. Мужчине сообщили о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Расследование продолжается, следователи устанавливают других причастных к схеме. Ему грозит до 8 лет заключения.

