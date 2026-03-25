Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Що відомо про чоловіка, який підключав Starlink для окупантів?

За даними слідства, він погодився на "швидкий підробіток", який знайшов у месенджері. За винагороду оформлював і верифікував термінали Starlink на себе й своїх знайомих.

Підозрюваний отримував від куратора технічні дані терміналів і вносив їх у систему. Фактично, допомагаючи додавати їх до так званого "білого списку". До участі в схемі він залучив кількох близьких людей, зокрема свою вагітну цивільну дружину.

Правоохоронці затримали його того ж дня. Під час обшуків вилучили телефони та комп'ютерну техніку. Чоловіку повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Розслідування триває, слідчі встановлюють інших причетних до схеми. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

