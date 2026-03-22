Відомо, що Силам оборони з моменту відключення Starlink вдалося звільнити майже 400 квадратних кілометрів українських територій. Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що це дуже важливо, проте є ще один серйозний успіх.

Що втратила Росія після відключення Starlink?

Дмитро Філатов підкреслив, що відключення Starlink вплинуло на перебіг бойових дій та успіх українських військових.

Оперативна обізнаність противника на полі бою стала набагато гіршою. Це певною мірою вплинуло на досягнення Сил оборони. Але міністр оборони таким чином вирішив набагато ширше питання – проблему ураження наших тилів,

– сказав він.

Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла пояснив це тим, що окупанти встановлювали Starlink на свої безпілотники, щоб атакувати прифронтові міста України, обходячи засоби, які цьому протидіяли.

Коли працювали Starlink, то пілоти російських "Шахедів", могли в режимі реального часу бачити, як удосконалювати маршрут для атак по українській території.

Тому, за словами Філатова, значення відключення Starlink лежить у набагато ширшій площині, ніж перебіг бойових дій на полі бою.

Що відомо про відключення Starlink для росіян?