Аналітики ISW пояснили, як це впливає на перебіг війни.

Як Росія намагається обійти обмеження Starlink?

Російська армія намагається компенсувати проблеми зі зв’язком після обмеження доступу до супутникового інтернету Starlink, використовуючи нові технологічні рішення та змінюючи тактику ведення бойових дій.

За даними аналітиків, наразі Росія не має повноцінної альтернативи супутникового звʼязку, що ускладнює координацію військ на фронті. Через це окупанти змушені шукати обхідні шляхи та комбінувати різні засоби зв’язку.

Одним із таких рішень стало активне використання дешевих ударних безпілотників типу "Молнія". Росія значно нарощує їх виробництво та застосування, що дозволяє компенсувати технологічні обмеження і підтримувати інтенсивність бойових дій.

Зокрема, модернізовані версії дронів "Молнія-2" іноді оснащуються супутниковими системами, що значно підвищує їхню ефективність. Такі безпілотники можуть мати більшу дальність польоту та краще протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

Аналітики зазначають, що ці дрони є відносно дешевими, але ефективними, що дозволяє окупантам масово застосовувати їх на полі бою. Вартість таких БпЛА значно нижча за інші типи безпілотників, тому Росія може буквально "засипати" ними фронт.

Крім того, дрони "Молнія" використовуються не лише для ударів, а й для розвідки та координації атак. У деяких випадках вони можуть запускати інші FPV-дрони, які вже безпосередньо уражають цілі, зокрема техніку та об’єкти в тилу.

ISW підкреслює, що така тактика є частиною ширшої стратегії Росії – кампанії з повітряного ураження логістики. Вона передбачає удари по дорогах, залізницях, мостах та інших критичних об’єктах у тилу Сил оборони України. Мета цих дій – ускладнити постачання українських військ, послабити їхню здатність утримувати позиції та створити умови для подальших наступальних операцій.

Водночас експерти зазначають, що попри всі спроби адаптації, Росія досі залежить від технологій, подібних до Starlink, і не змогла створити повноцінну заміну. Тому окупанти змушені компенсувати цей дефіцит масовістю та дешевизною безпілотників.

Що ще відомо про "Молнію"?