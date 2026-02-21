Про те, як це вплине на фронт розповів радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

Як встановлення Mesh-модема на "Молнію" змінює систему управління ворожих БпЛА?

За словами "Флеша" росіяни оновили комплектацію безпілотника "Молнія", встановивши на апарат Mesh-модем. Відомо, що такий самий тип обладнання ворог вже використовує на інших своїх дронах, зокрема на "Шахедах", "Герберах" і "Кубах", однак у компактнішому вигляді.

Бескрестнов зазначає, що потужність передавача на "Молнії" становить два канали по 5 ват, робочий діапазон – 1 300 – 1 500 мегагерців. Така модернізація показує, що російські війська прагнуть вибудувати єдину мережу управління для БпЛА різних типів, фактично об'єднавши їх в інтегровану систему з єдиним приймально-передавальним обладнанням.

Такий підхід свідчить про послідовну й системну роботу противника над масштабуванням сегмента безпілотників, каже експерт. Він припускає, що наступним кроком може бути інтеграція в цю мережу й наземних роботизованих комплексів.

Ну нічого, нам є що сказати росіянам з цього приводу. Головне вчасно і наперед бачити їхні плани,

– резюмував "Флеш".

