Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про затримання російського агента?

Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі ще одного російського агента, який коригував повітряні удари Росії по місту та збирав інформацію про позиції української ППО.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий майстер з ремонту комп'ютерної техніки, якого російські спецслужби завербували через профіль в тік тоці, використавши фейковий акаунт іноземної журналістки. На контакт із ним вийшли через його прокремлівські дописи у соцмережах.

Після вербування агент отримав завдання відстежувати розташування зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп, що обороняють Одесу. Для цього він пересувався містом на мопеді та фіксував координати потенційних цілей на цифрових картах. Зібрані дані він зберігав у телефоні та передавав куратору з Росії через анонімні чати у месенджері, координуючи дії за допомогою текстових і голосових повідомлень.

Повідомлення, які російський агент передавав через месенджери / Фото СБУ

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з ворогом. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Зрадник передавав інформацію про стратегічні об'єкти в Одесі / Фото СБУ

Як Росія найчастіше вербує українців для співпраці з ворогом?

Російські спецслужби зазвичай вербують українців через поєднання маніпуляцій, обіцянок грошей і шантажу. Вони шукають уразливих людей – тих, хто має фінансові труднощі, перебуває під тиском або легко піддається впливу.

Найчастіше вербування відбувається через соцмережі та месенджери, зокрема телеграм. Спочатку пропонують прості завдання – зробити фото об'єктів, розклеїти листівки чи намалювати графіті, а згодом можуть втягувати у серйозніші злочини. Також активно використовується обіцянка "швидких грошей", які часто взагалі не виплачуються.

Окремо застосовують шантаж і психологічний тиск, а також намагаються залучати підлітків, поступово підштовхуючи їх до небезпечних дій. Основні цілі – диверсії, коригування ударів по військових об'єктах і ППО, а також теракти проти держустанов.

Що відомо про інші випадки викриття агентів, які працювали на ворога?

СБУ викрила одразу кількох агентів Росії у різних регіонах України, які діяли проти держави під час повномасштабної війни. Серед них – 23-річна жителька Одещини, яка за завданням російських спецслужб готувала теракт у Житомирі та була затримана під час підготовки вибухівки. Наразі вона перебуває під вартою й може отримати довічне ув'язнення за державну зраду.

Крім того, у Запоріжжі СБУ затримала коригувальника російських ударів, який маскувався під літнього чоловіка та збирав дані для атак по місту. Йому також інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану.

Ще одного агента викрили в Черкаській області – ним виявився студент, якого російські спецслужби завербували через обіцянки "легких грошей". Він передавав координати об'єктів енергетичної інфраструктури, допомагаючи ворогу планувати удари.