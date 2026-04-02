В городе дважды раздались взрывы. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также "Шахед" ударил возле многоэтажки в Харькове: есть пострадавшие
Что известно об атаке на город?
Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 14.40, ведь для части регионов объявили угрозу применения баллистики. Позже, Воздушные силы добавили уточненную информацию, что на город летит ракета.
Местные жители услышали взрывы в результате вражеской атаки в 14:42. После этого, мониторинговые каналы сообщили, что на город двигается еще одна враждебная цель, а позже снова взрывы.
Пока официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Угроза региону продолжается до отбоя.
Напомним, что в ночь на 2 марта оккупанты уже наносили удар по Одеской области. Россия снова атаковала портовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал. Кроме портов, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в том числе фасады и балконы.
Какие регионы недавно попали под российские обстрелы?
Враг продолжает террор Харькова. 2 апреля город атаковали "Шахеды". Известно, что вражеский дрон попал возле жилого дома в городе. К сожалению, есть пострадавшие.
Известно, что в ночь на 2 апреля Россия атаковала Украину 172 ударными дронами, из которых около 120 были "Шахедами". Защитники неба смогли уничтожить 147 беспилотников, однако зафиксировано попадание 22 дронов на 12 локациях.
Под атакой также находилась и Днепропетровская область. Оккупанты совершили более 10 атак на 3 района Днепропетровской области. Готели беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, двое ранены, среди них 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести.
Вечером 1 апреля враг атаковал Полтаву ударными беспилотниками. Известно, что пострадали 6 человек, включая детей. Российский дрон повредил частные домовладения и хозяйственное здание.