Об атаке и последствиях обстрела сообщают телеграмм-каналы. В Exilenova+ показали кадры, снятые во время взрывной ночи.

Что известно об ударе по Кстово?

По предварительным данным, атака началась около 00:10 ночи – тогда же в небе появились первые вспышки и был слышен звук двигателей. Как сообщали местные, только за первые 20 минут атаки было слышно не менее 5 – 6 взрывов в разных районах. Очевидцы снимали яркие вспышки в небе и фиксировали характерный звук двигателей.

По их словам, дроны летели на низкой высоте, их пыталась сбить противовоздушная оборона. Информации о пострадавших или разрушениях официально не поступало.

В целом жители насчитали более 20 взрывов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также виден дым. Очевидцы отмечают, что дроны летали особенно над южной частью города, где также зафиксировано наибольшее количество взрывов.

Впоследствии стало известно, что масштабный пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил значительную часть промышленной зоны НПЗ. Предположительно, речь идет о "Лукойле".

