Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

Які наслідки нальоту дронів?

Голова Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що вранці над Ленінградською областю силами ППО було збито 19 БпЛА.

Уламками пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ, йде безпечне вигоряння із перекритої труби.

– додав він.

Як стверджує російський посадовець, постраждалих внаслідок атаки немає.

Довідка. Порти Приморськ та Усть-Луга, який днями також був під атакою, є найбільшими нафтовими портами Росії на північному заході країни. Саме звідти на експорт вирушають два мільйони барелів нафти на день – це 40% від усієї російської нафти.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники вже двічі атакували порт Приморськ. Перший удар відбувся в ніч проти 23 березня. Тоді безпілотники уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ", внаслідок атаки спалахнула пожежа.

В ніч на 27 березня порт, ймовірно, знову опинився під атакою. За даними супутникових знімків, на об'єкті було зафіксовано суттєве посилення займання, а над територією піднімався густий дим.

БпЛА також атакують нафтотермінал Усть-Луга