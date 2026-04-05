Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

Читайте также В России неожиданно это признали: политолог отметил неутешительные для Путина тенденции

Какие последствия налета дронов?

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что утром над Ленинградской областью силами ПВО были сбиты 19 БПЛА.

Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы.

– добавил он.

Как утверждает российский чиновник, пострадавших в результате атаки нет.

Справка. Порты Приморск и Усть-Луга, который на днях также был под атакой, являются крупнейшими нефтяными портами России на северо-западе страны. Именно оттуда на экспорт отправляются два миллиона баррелей нефти в день – это 40% от всей российской нефти.

Напомним, недавно беспилотники уже дважды атаковали порт Приморск. Первый удар состоялся в ночь на 23 марта. Тогда беспилотники поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск", в результате атаки вспыхнул пожар.

В ночь на 27 марта порт, вероятно, снова оказался под атакой. По данным спутниковых снимков, на объекте было зафиксировано существенное усиление возгорания, а над территорией поднимался густой дым.

БПЛА также атакуют нефтетерминал Усть-Луга