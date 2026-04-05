Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.
Какие последствия налета дронов?
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что утром над Ленинградской областью силами ПВО были сбиты 19 БПЛА.
Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы,
– добавил он.
Как утверждает российский чиновник, пострадавших в результате атаки нет.
Справка. Порты Приморск и Усть-Луга, который на днях также был под атакой, являются крупнейшими нефтяными портами России на северо-западе страны. Именно оттуда на экспорт отправляются два миллиона баррелей нефти в день – это 40% от всей российской нефти.
Напомним, недавно беспилотники уже дважды атаковали порт Приморск. Первый удар состоялся в ночь на 23 марта. Тогда беспилотники поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск", в результате атаки вспыхнул пожар.
В ночь на 27 марта порт, вероятно, снова оказался под атакой. По данным спутниковых снимков, на объекте было зафиксировано существенное усиление возгорания, а над территорией поднимался густой дым.
БПЛА также атакуют нефтетерминал Усть-Луга
Ночью 29 марта украинские беспилотники ударили по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга в Ленинградской области России. На объекте фиксировали серьезные повреждения и пожар.
Член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман в эфире 24 Канала объяснил, что удары по российским балтийским портам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже бьют по экспорту России. По его словам, из-за этого Кремль теряет деньги, а ситуация на мировых рынках меняется.
Это также напрямую касается Украины, потому что любые проблемы с российским экспортом открывают больше возможностей для украинских поставщиков, в частности на аграрных рынках, где Киев и Москва остаются прямыми конкурентами.