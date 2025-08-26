Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо про зухвалу операцію в "сірій зоні"?

У поліції розповіли про ризиковане завдання, яке виконали сапери Штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють". Там підкреслили, що деякі б назвали його самогубством.

У Торецьку українські воїни знищили будівлю старого басейну – стратегічно важливий об’єкт, що міг опинитися під контролем окупантів. Звідти ворог мав змогу приховано висуватися майже впритул до наших позицій.

З огляду на загрозу, керівництво бригади ухвалило рішення зруйнувати будівлю, щоб позбавити російських загарбників "козирів".

Успішна операція саперів: дивіться відео "Люті"

Операція була надскладною, ризикованою – і феєрично успішною,

– резюмували захисники.

Для того, щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту.

Яка наразі ситуація на полі бою?