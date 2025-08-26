Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.
Що відомо про зухвалу операцію в "сірій зоні"?
У поліції розповіли про ризиковане завдання, яке виконали сапери Штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють". Там підкреслили, що деякі б назвали його самогубством.
У Торецьку українські воїни знищили будівлю старого басейну – стратегічно важливий об’єкт, що міг опинитися під контролем окупантів. Звідти ворог мав змогу приховано висуватися майже впритул до наших позицій.
З огляду на загрозу, керівництво бригади ухвалило рішення зруйнувати будівлю, щоб позбавити російських загарбників "козирів".
Успішна операція саперів: дивіться відео "Люті"
Операція була надскладною, ризикованою – і феєрично успішною,
– резюмували захисники.
Для того, щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту.
Яка наразі ситуація на полі бою?
За добу 26 серпня зафіксували 174 бойових зіткнення на різних напрямках фронту, під час яких Сили оборони України дали відсіч атакам російських загарбників.
Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Лише там ворог провів 43 штурмові дії.
За даними ISW, окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку та мав певні успіхи, зокрема, на Покровському, Торецькому та Великомихайлівському напрямках. Водночас на Лиманському напрямку просунулися як українські захисники, так і російські загарбники.