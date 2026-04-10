Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что уже в самой армии к личному составу относятся как к хламу. Там случаются реально дикие случаи.
Смотрите также Силы обороны отбили позиции сразу на четырех направлениях: как изменилась линия фронта за неделю
Какие случаи случаются в российской армии?
По словам Отченаша, фактически российская армия держится на страхе. У них забирают телефоны и отправляют на штурмовые действия. А с логистикой на передовой у врага все достаточно сложно.
Оккупанты могут месяцами находиться на позициях без налаженного снабжения пищи и воды. Были и действительно неожиданные случаи.
Один российский солдат сдался в плен. Он выбежал на улицу и начал есть землю. У него было тотальное обезвоживание, поэтому он "поймал белку" и подумал, что это вода. Вот такие случаи случаются,
– рассказал военный.
Не секрет, что командование может буквально убить оккупанта, если он откажется выполнять задание. Уже были случаи, когда отправляли FPV-дрон на поражение или специально наводили огонь по своим позициям.
Война России против Украины: последние новости
- По состоянию на 10 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 308 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11848 танков, 24375 боевых бронированных машин, 39734 артиллерийских систем и тому подобное.
- Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин объяснил, почему Украина сейчас не атакует Москву. В этой ситуации есть важный нюанс, о котором не стоит забывать.
- По данным СМИ, в России рассматривают вариант отменить парад к 9 мая в Москве. Там опасаются атаки украинских ракет. Но в Кремле говорят, что мероприятия к 9 мая состоятся.