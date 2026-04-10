Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что уже в самой армии к личному составу относятся как к хламу. Там случаются реально дикие случаи.

Какие случаи случаются в российской армии?

По словам Отченаша, фактически российская армия держится на страхе. У них забирают телефоны и отправляют на штурмовые действия. А с логистикой на передовой у врага все достаточно сложно.

Оккупанты могут месяцами находиться на позициях без налаженного снабжения пищи и воды. Были и действительно неожиданные случаи.

Один российский солдат сдался в плен. Он выбежал на улицу и начал есть землю. У него было тотальное обезвоживание, поэтому он "поймал белку" и подумал, что это вода. Вот такие случаи случаются,

– рассказал военный.

Не секрет, что командование может буквально убить оккупанта, если он откажется выполнять задание. Уже были случаи, когда отправляли FPV-дрон на поражение или специально наводили огонь по своим позициям.

Присоединяйтесь на антишахедный сбор для бригады "Рубеж". Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.

