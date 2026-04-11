По словам Владимира Зеленского, Киев определил, как будет реагировать на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией.

Что будет, если Россия нарушит перемирие на Пасху?

Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российських ударов в небе, на земле и на море означает отсутствие наших ответов,

– объяснил глава государства.

Он уточнил, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте. Президент обсудил с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня.

Российской стороне сообщили, что Украина будет действовать зеркально. Кроме того, враг знает, что она готова к продолжению перемирия после Пасхи.

Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру – с нашей стороны соответствующее предложение есть,

– заявил Зеленский.

К слову, в Кремле уже ответили, что продолжать перемирие после Пасхи не будут.

Напомним, что Путин объявил о временном прекращении огня с 16:00 11 апреля (по московскому времени) до 13 апреля.

Обратите внимание! Эксперт Юрий Романюк считает, что это был не добровольный шаг Кремля. По его словам, Владимир Путин пошел на это под давлением – в частности, международных партнеров и, вероятно, религиозного фактора. Это указывает и странный формат решения: перемирие началось не с начала суток, а с 16:00.

