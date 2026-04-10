Кирилл Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах с Россией и США. С его оценкой не согласны в Кремле. Об этом пишет Bloomberg.

Как в Москве оценивают мирные переговоры с Украиной?

По словам двух человек, близких к Кремлю, в переговорах почти не было реального прогресса – дискуссии в основном зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева.

Они отметили, что урегулирование требует согласованной позиции США и Европы, но пока они не пришли к согласию.

Единственным ощутимым результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые друг для друга, сказал один из собеседников.

Напомним, что в течение января и февраля 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних встреч Украины, США и России по завершению войны.

Очередная трехсторонняя встреча была запланирована на начало марта в Абу-Даби. Ее отложили, потому что США начали военную операцию против Ирана. После этого Киев, и Москва имели лишь отдельные контакты с американской стороной. Это, в частности, подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский предполагает, что трехсторонняя встреча с Россией может состояться весной или летом.

Зашли ли переговоры в "тупик": что говорят в Украине?

  • Руководитель Офиса президента говорит, что завершение войны теоретически может произойти относительно быстро. В то же время он признал, что публичные переговоры пока не дали значительных результатов, но, по его оценке, общая динамика движется в сторону поиска договоренности. Генерал также высказал мнение, что Россия якобы заинтересована в завершении войны. При этом он признал, что позиции сторон остаются жесткими, но постепенно могут приблизиться к компромиссу. Также он подчеркнул, что для России есть финансовый стимул договариваться, поскольку война требует огромных затрат. В то же время он не стал уточнять, каким именно может быть компромисс по территориям – наиболее сложного вопроса переговоров. По его словам, окончательных решений еще нет, но стороны уже якобы лучше понимают границы возможных договоренностей, что он и назвал существенным прогрессом.

  • Напомним, что Путин требует вывода украинских войск из Донецкой области. Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта, тогда как США предлагают создание так называемой "свободной экономической зоны".

  • 30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает переговорный процесс таким, зашедшим в тупик. По его словам, Украина не видит "тупика" и не собирается сдаваться, а наоборот – должна продолжать дипломатические усилия, в частности работать над организацией трехсторонней встречи и двигаться дальше переговорным путем.

  • Кирилл Буданов заявил, что на следующих переговорах что на следующих переговорах Украина может услышать новую риторику от России. По его словам, удары по российской инфраструктуре уже влияют на переговорный процесс и усиливают позиции Киева.

  • После Пасхи в Киеве ожидают американских переговорщиков Виткоффа и Кушнера. Главной темой визита станут гарантии безопасности.