Кирило Буданов заявив про прогрес у мирних переговорах з Росією та США. З його оцінкою не згодні у Кремлі. Про це пише Bloomberg.

Як у Москві оцінюють мирні переговори з Україною?

За словами двох осіб, близьких до Кремля, у переговорах майже не було реального прогресу – дискусії здебільшого зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва.

Вони зазначили, що врегулювання потребує узгодженої позиції США та Європи, але поки що вони не дійшли згоди.

Єдиним відчутним результатом переговорів цього року є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні одна для одної, сказав один зі співрозмовників.

Нагадаємо, що упродовж січня й лютого 2026 року відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни.

Чергова тристороння зустріч була запланована на початок березня в Абу-Дабі. Її відклали, бо США розпочали військову операцію проти Ірану. Після цього Київ, і Москва мали лише окремі контакти з американською стороною. Це, зокрема, підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Володимир Зеленський припускає, що тристороння зустріч з Росією може відбутись навесні або влітку.

Чи зайшли перемовин у "глухий": що кажуть в Україні?