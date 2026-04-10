Кирило Буданов заявив про прогрес у мирних переговорах з Росією та США. З його оцінкою не згодні у Кремлі. Про це пише Bloomberg.
Як у Москві оцінюють мирні переговори з Україною?
За словами двох осіб, близьких до Кремля, у переговорах майже не було реального прогресу – дискусії здебільшого зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва.
Вони зазначили, що врегулювання потребує узгодженої позиції США та Європи, але поки що вони не дійшли згоди.
Єдиним відчутним результатом переговорів цього року є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні одна для одної, сказав один зі співрозмовників.
Нагадаємо, що упродовж січня й лютого 2026 року відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни.
Чергова тристороння зустріч була запланована на початок березня в Абу-Дабі. Її відклали, бо США розпочали військову операцію проти Ірану. Після цього Київ, і Москва мали лише окремі контакти з американською стороною. Це, зокрема, підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.
Володимир Зеленський припускає, що тристороння зустріч з Росією може відбутись навесні або влітку.
Чи зайшли перемовин у "глухий": що кажуть в Україні?
Керівник Офісу президента каже, що завершення війни теоретично може відбутися відносно швидко. Водночас він визнав, що публічні переговори поки що не дали значних результатів, але, за його оцінкою, загальна динаміка рухається в бік пошуку домовленості. Генерал також висловив думку, що Росія нібито зацікавлена в завершенні війни. При цьому він визнав, що позиції сторін залишаються жорсткими, але поступово можуть наблизитися до компромісу. Також він підкреслив, що для Росії є фінансовий стимул домовлятися, оскільки війна потребує величезних витрат. Водночас він не став уточнювати, яким саме може бути компроміс щодо територій – найбільш складного питання переговорів. За його словами, остаточних рішень ще немає, але сторони вже нібито краще розуміють межі можливих домовленостей, що він і назвав суттєвим прогресом.
Нагадаємо, що Путін вимагає виведення українських військ із Донецької області. Україна наполягає на припиненні бойових дій по поточній лінії фронту, тоді як США пропонують створення так званої "вільної економічної зони".
30 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає переговорний процес таким, що зайшов у глухий кут. За його словами, Україна не бачить "безвиході" і не збирається здаватися, а навпаки – має продовжувати дипломатичні зусилля, зокрема працювати над організацією тристоронньої зустрічі та рухатися далі переговорним шляхом.
Кирило Буданов заявив, що на наступних переговорах Україна може почути нову риторику від Росії. За його словами, удари по російській інфраструктурі вже впливають на переговорний процес і підсилюють позиції Києва.
Після Великодня у Києві очікують американських переговорників Віткоффа і Кушнера. Головною темою візиту стануть гарантії безпеки.