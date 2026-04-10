Приблизні терміни, коли це може відбутись, назвав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому і коли Росія наполягатиме на перемовинах?

Володимир Зеленський вважає, що Росія не прагне завершувати війну проти України. Ба більше, невідомо, який шлях обере Кремль найближчим часом – завершення чи ескалація війни.

За словами глави держави, якщо росіяни оберуть деескалацію, то тристороння зустріч може відбутись у квітні, травні або у червні. Зеленський вважає ці місяці ключовими для Росії, а Україні "буде дуже складно до вересня".

Водночас США можуть встановити свій дедлайн для перемовин. На думку президента України, це буде орієнтовно серпень, оскільки згодом зосередиться на внутрішніх процесах, зокрема виборах.

Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде,

– додав Зеленський.