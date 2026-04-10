Дело в том, что диктатор не планировал останавливать огонь на Пасху, это подтверждал и его представитель. Однако кое-что таки изменилось. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что пошло не так для Путина, действительно ли перемирие может быть успешным и как оно может повлиять на дальнейшие мирные переговоры.

Смотрите также Не "катастрофическая цифра": Зеленский озвучил, сколько Россия могла заработать за время войны в Иране

Почему Путин согласился на перемирие?

С предложением перемирия еще раньше выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагал России и перемирие на фронте, и энергетическое перемирие. Зато в Кремле резко отказывались. Лишь через некоторое время от Владимира Путина прозвучало заявление об остановке боев на Пасху – словно это была инициатива с его стороны.

Кремль цинично заявил, что ждет от Украины согласования на "их" предложение, однако ответа пока не было.

Политтехнолог Михаил Шейтельман заметил, что предложение Зеленского появилось еще на фоне сообщений от европейских партнеров, которые просили Украину воздержаться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Зеленский сделал хороший контрход – сказал, что мы остановим удары, но если и Россия перестанет бить по нашей энергетике. Из нее уже появилось предложение о пасхальном перемирии,

– подчеркнул Шейтельман.

В дипломатическом смысле, добавил политтехнолог, Украина выиграла эту "битву".

Зато российский диктатор был вынужден фактически согласиться на предложение Зеленского, как бы это не пытались показать иначе, из-за трудной ситуации в своей стране. Эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил, что на это повлияли украинские удары по российской нефтяной отрасли.

"Путин прекрасно понимает, если эти удары продолжатся, он останется без нефти и доходов на войну. Его это очень беспокоит, поэтому он и согласился на пасхальное перемирие", – подытожил Омельченко.

Есть ли шанс на окончание войны после перемирия?

Идея пасхального перемирия не была по душе Владимиру Путину, убежден председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Однако не согласиться на него диктатор не мог.

Думаю, Путин был вынужден пойти на это перемирие, хоть, безусловно, этого не хотел. Об этом даже говорит нелепое время начала перемирия – 16:00. Такого никогда не бывает, обычно подобные решения начинают действовать с начала суток – в полночь. А то, что предлагает Путин, является маразмом,

– подчеркнул Романюк.

Конечно, для Украины любое перемирие будет положительным. Хотя в стратегически-военном плане оно мало что изменит. Если россиянам действительно отдали приказ остановиться на полтора суток, это позволит отдохнуть украинским защитникам хотя бы немного.

"Мне кажется, он был вынужден это сделать. Возможно, даже под давлением собственной православной церкви, а также под давлением международной переговорной группы. Путин пошел на это через "не хочу", – отметил Романюк.

Хотя и давление на Путина могли оказывать американские чиновники, однако самому Дональду Трампу не до войны в Украине, ведь он "застрял" в Иране. Вряд ли он будет бурно реагировать, если произойдет перемирие.

Однако, стоит добавить, что сейчас переговорные группы работают над новой встречей в трехстороннем формате. В конце концов, если произойдет реальное перемирие, это таки может повлиять на дальнейший ход переговоров.

Прогресс может произойти, потому что Россия сейчас катастрофически страдает на фронте. Путин может продолжать и стачивать свои войска, но тогда будет вынужден объявить мобилизацию. Параллельно и Украина наносит очень болезненные удары по экономике России, там финансовый кризис. Поэтому у Путина дилемма: продолжать или останавливаться,

– указал эксперт.

Россия действительно сталкивается сразу с рядом критических проблем: как на фронте, так и внутри страны. Силы обороны сорвали наступательную кампанию россиян на поле боя, параллельно уничтожая нефтяную отрасль врага в тылу. Экономические проблемы и недовольство российского народа из-за ограничения интернета также заставляет Кремль нервничать.

При таких условиях российская верхушка действительно может начать задумываться о том, что войну пора заканчивать.

Какой на самом деле план у Путина?

В то же время политолог Игорь Чаленко заметил, что пасхальное перемирие может быть очередной ловушкой России. Подобные предложения о прекращении огня уже были от Кремля и еще ни разу его условий россияне так и не придерживались.

На этот раз Путину не терпится продолжить войну. Раньше его перемирие на трое суток, а тут полтора – как только службы в 16 начинаются, перемирие будет, а потом – нет. Это игра на публику. У Путина никогда не было адекватного отношения к Пасхе,

– подчеркнул Чаленко.

Россия часто наносит циничные удары по Украине как раз в религиозные праздники, поэтому этот год может не стать исключением. Политолог считает, что идея пасхального перемирия со стороны Путина – не более чем попытка усилить свои позиции в рамках переговоров.

Напомним, что уже на следующей неделе может состояться визит посланцев США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – в Киев и Москву.

"Таким образом Путин хочет показать, что может выполнять обещанное, но раньше такого не было. Поэтому, думаю, даже кратковременную паузу Россия сейчас использует для подтягивания резервов и других подготовительных шагов на фронте", – отметил политолог.

В то же время интересно, сможет ли перемирие на фронте перерасти в энергетическое перемирие. Ведь, учитывая точные и систематические удары Сил обороны, выгоднее оно сейчас будет для России.

Как в Украине отреагировали на объявление пасхального перемирия?