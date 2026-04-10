Соответствующее мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что говорят в МИД о перемирии на Пасху?

Сибига считает, что предложенная президентом Зеленским инициатива о прекращении боевых действий таки имеет шанс на воплощение в жизнь.

Украинцы заслуживают праздничный день без террора,

– подчеркнул он.

К слову, в этом году Пасху в Украине будут отмечать с усиленными мерами безопасности. В большинстве областей комендантский час будет действовать даже в праздничную ночь. В то же время отдельные города планируют пойти навстречу верующим – там позволят ночные богослужения или частично смягчат ограничения.

В то же время глава МИД отметил, что украинская сторона будет действовать исключительно зеркально, учитывая то, когда и где начнет работать "тишина".

По словам Сибиги, длительное прекращение огня привело бы к дипломатическим решениям и завершению войны, "которую Россия никогда не выиграет и должна наконец завершить".

В МИД убеждены, что перемирие – это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий не только в контексте российско-украинской войны, но и на Ближнем Востоке.

Заметьте! Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, особенно после угроз Трампа "уничтожить целую цивилизацию". Несмотря на это, США и Иран уже договорились о двухнедельном прекращении огня при посредничестве Пакистана.

