Об этом шла речь во время встречи президента с журналистами 9 апреля. Его ответ передает 24 Канал.

Когда будет обмен пленными и возможно ли перемирие на Пасху?

Украина несколько раз предлагала россиянам перемирие. 9 апреля Зеленский сказал, что не видит ответа на украинское наше предложение прекращения огня на Пасху.

Обратите внимание! Поздно вечером 9 апреля российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Путин объявил пасхальное перемирие. Оно должно начаться с 16:00 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Россия должна "остановить боевые действия на период пасхального перемирия, но быть готовой отвечать".



Через несколько минут после полуночи реакцию на это опубликовал и Владимир Зеленский. Он указал, что Украина давно готова к зеркальным шагам и неоднократно об этом заявляла. Также президент Украины подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз, и что Россия имеет шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Перемирие сейчас может удаться, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в Заливе (странах Персидского залива – 24 Канал). Слава Богу, если там не будут люди гибнуть,

– сказал Зеленский.



Страны Ближнего Востока на карте

Добавим! Ситуация на Ближнем Востоке нестабильная. Если 8 апреля США и Ирану удалось договориться о перемирии, то уже через несколько часов соседи Ирана заявили об обстрелах, а сам Тегеран – об ударе по его НПЗ. Также Израиль обстреливает Ливию, мол, на эту страну перемирие не распространяется. Поэтому пока не известно, а будет ли мир в регионе.

По обмену ответ Зеленского был коротким.

Сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей,

– высказался глава государства.

Важно! Военный эксперт Денис Попович в эфире 24 Канала заявил, что стоит избегать людных мест. Российская агентура работает, и есть угроза терактов на Пасху.

