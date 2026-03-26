Переговоры по обмену пленными продолжаются каждый день. Об этом рассказали на мероприятии "Вместе ради возвращения", передает 24 Канал.

Когда может состояться следующий обмен пленными?

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что новые обмены, однозначно, будут.

Я надеюсь увидеть большой обмен военнопленными на Пасху. Мы сделаем для этого все, что нужно,

– сказал он.

Буданов обратился к семьям военных, которые находятся в российском плену.

Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский лично держит под контролем процесс возвращения украинцев домой.

Важно! Президент Украины назвал, сколько наших граждан находится в российском плену по состоянию на февраль 2026 года. Говорится о 7 тысячах украинцев.

Важно, что у Украины есть партнеры, которые помогают с обменами. Без них договариваться с Россией об этом было бы сложно.

Буданов отметил Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны приложили много усилий, чтобы помочь нашему государству в обменном процессе.

Они сделали неоценимый вклад: дипломатический ресурс, посредничество в сложных ситуациях и давление там, где он был необходим,

– отметил он.

По его словам, Украина благодарна США и ОАЭ и рассчитывает на такую партнерскую поддержку и в дальнейшем.