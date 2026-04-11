За словами Володимира Зеленського, Київ визначив, як реагуватиме на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Він наголосив, що Україна відповідатиме ворогу "тієї ж монетою".

Що буде, якщо Росія порушить перемир'я на Великдень?

Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей,

– пояснив глава держави.

Він уточнив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

Президент обговорив з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Російській стороні повідомили, що Україна діятиме дзеркально. Окрім того, ворог знає, що вона готова до продовження перемир'я після Великодня.

Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є,

– заявив Зеленський.

До слова, у Кремлі вже відповіли, що продовжувати перемир'я після Великодня не будуть.

Нагадаємо, що Путін оголосив про тимчасове припинення вогню з 16:00 11 квітня (за московським часом) до 13 квітня.