Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Читайте также Комендантский час на Пасху: какие ограничения планируют в областях
Какие сейчас очереди на границе с Польшей?
По данным ГПСУ, по состоянию на 10:00 утра на въезд в Украину в пункте пропуска "Угринов", который соединяет Волынскую область с Польшей, ожидают 10 легковых автомобилей.
В то же время на границе с Львовской областью ситуация заметно хуже:
- в "Краковце" – 60 авто;
- в "Шегинях" – 70 авто.
Также пограничники сообщают о накоплении автобусов на въезд в Украину: в "Краковце" – 6, а в "Шегинях" – 10.
В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления транспорта также не зафиксировано.
Украинцев призвали учесть текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Очереди на КПП "Шегини – Медика": смотрите видео
Можно ли везти через границу паску и крашанки?
Согласно таможенным и ветеринарным нормам Европейского Союза, в который входит Польша, ввоз продуктов животного происхождения из стран вне ЕС (в частности Украины) ограничен.
Это означает, что пасхальные яйца, содержащие яйца, могут подпадать под запрет или требовать дополнительных проверок. Особенно это касается сырых или домашних продуктов без фабричной упаковки.
Что же касается паски, ситуация немного другая. Если она не содержит большого количества продуктов животного происхождения или имеет фабричную упаковку, ее обычно разрешают перевозить в небольших количествах для личного потребления.