Согласно таможенным и ветеринарным нормам Европейского Союза, в который входит Польша, ввоз продуктов животного происхождения из стран вне ЕС (в частности Украины) ограничен.

Удастся ли провести пасхальные продукты за границу?

Это означает, что пасхальные яйца, содержащие яйца, могут подпадать под запрет или требовать дополнительных проверок. Особенно это касается сырых или домашних продуктов без фабричной упаковки.

Что же касается паски, ситуация немного другая. Если она не содержит большого количества продуктов животного происхождения или имеет фабричную упаковку, ее обычно позволяют перевозить в небольших количествах для личного потребления.

В то же время домашняя выпечка также может вызвать дополнительные вопросы у пограничников. Эксперты советуют путешественникам заранее ознакомиться с актуальными правилами и, по возможности, выбирать продукты в заводской упаковке.



Удастся ли перевести домашний кулич через границу

Также стоит учитывать, что окончательное решение о пропуске продуктов принимают работники таможни непосредственно на границе. В случае нарушения правил продукты могут изъять, а в отдельных случаях – наложить штраф. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и не испортить праздничное настроение, лучше заранее подготовиться к поездке и учесть все нюансы перевозки пасхальных вкусностей.

Что нельзя ввозить в Украину из Польши?

Как ранее рассказали в Государственной таможенной службе, в Украину нельзя ввозить оружие, наркотики, опасные химические вещества, культурные ценности без разрешения, а также незаконно маркированные подакцизные товары. В то же время существуют ограничения на ввоз:

алкоголя,

табачных изделий,

продуктов питания и подарков,

а для мясных и молочных продуктов нужны соответствующие сертификаты.

Ранее мы писали, что фрукты можно перевозить через польскую границу, но в ограниченном количестве до 5 килограммов на человека.