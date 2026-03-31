Кремль нібито не бачить реальних кроків від України для завершення війни. Про це Пєсков заявив під час спілкування з росЗМІ.

Що відповіли у Кремлі на пропозицію Зеленського?

У Кремлі заявили, що не побачили чітко сформульованої пропозиції щодо перемир'я на Великдень у заявах президента України Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, для досягнення миру Київ має ухвалити відповідні рішення.

Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і прийняти рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я,

– заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів 31 березня.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень, а також до компромісів, однак не ціною суверенітету та гідності держави. Президент підкреслив, що головна мета України – не короткострокові паузи, а повне завершення війни. Він також зазначив, що кількаденне перемир'я навряд чи дозволить Росії суттєво змінити ситуацію на фронті через обмежені часові рамки.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний розповів для 24 Каналу, що перемир'я з Росією на Великдень є малоймовірним, оскільки країна-агресор може маніпулювати та звинувачувати Україну у порушенні домовленостей. Проте, Росія може готувати удари, знаючи про скупчення людей в Україні.

