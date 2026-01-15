Как обвалились грузоперевозки в России?

По итогам 2025 года железнодорожный монополист России зафиксировал падение перевозок в 13 из 15 всех категорий грузов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Долговая "ловушка": как проблемные кредиты могут привести к краху экономики России

Грузоперевозки в некоторых категориях сократились почти до 20%:

транспортировка зерна сократилась более чем на 12%;

перевозки стройматериалов – более чем на 10%;

древесины – почти на 6%.

Но больше всего обвалились перевозки промышленного сырья и черных металлов – на 16% и 17,7% соответственно.

По словам аналитиков, такого стремительного падения показателей "РЖД" в России не наблюдалось с 2009 года.

Объемы грузовых перевозок являются важным маркером состояния экономики в условиях манипуляций макроэкономических показателей, к которым прибегает российская статистика,

– отмечают в ЦПД,

А РЖД не может остановить падение этих объемов уже четвертый год подряд. Проблемы у компании начались после начала полномасштабной войны в Украине.

пока ru-пропаганда пытается делать вид, что война и санкции идут России на пользу, ситуация РЖД свидетельствует о надвигающемся системном экономическом кризисе, который охватывает все сферы производства и негативно сказывается на жизни большинства граждан,

– отмечают аналитики.

Как нарастает кризис в "РЖД"?

Кризис привел к тому, что в 2025-м "РЖД" впервые стала убыточной за последние 5 лет. Только за январь-сентябрь прошлого года российская железная дорога потеряла 4,4 миллиарда рублей, как говорится в отчете компании.

Из-за стремительной потери прибыли железной дороге пришлось много занимать, и в итоге "РЖД" вошла в ТОП-3 российских компаний с наибольшими долгами:

на первом месте оказался "Газпром";

на втором – "Роснефть";

а на третьем – "РЖД".

В итоге "Российские железные дороги" были вынуждены сократить инвестиционную программу почти на 40% вследствие резкого падения объемов грузоперевозок и роста кредитных ставок.

Обратите внимание! Главными причинами системных проблем "РЖД" стали санкции, резкое падение экспортной выручки и ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.

Как Россия пытается спасти "РЖД"?