Какой размер проблемного долга в России?

Это указывает на то, что экономика страны-агрессора неизбежно приближается к фазе долгового слома. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также "Худшая ситуация с начала войны": экономика России может посыпаться уже в 2026 году

Ключевым фактором остается скрытый рост проблемной задолженности. Если учесть реструктуризированные займы, реальный объем проблемного долга превышает 11% и составляет около 131 миллиард долларов США, тогда как:

2 – 4% считают условно безопасными;

5% – сигнализируют о повышенном риске;

показатель 10% и более – в международной практике рассматривают как предкризисный или кризисный.

Поэтому накопление обязательств создает условия для полноценного кризиса проблемных долгов в III – IV кварталах 2026 года.

Параллельно стремительно растет стоимость обслуживания долга. Например, в 2024 году российские компании заплатили банкам 145 миллиардов долларов процентов, что на 83% больше 2023 года.

В I полугодии 2025 года этот показатель вырос еще на 54% в годовом измерении и достиг 95 миллиардов долларов, а по состоянию на конец III квартала просрочки имели около 25% компаний с кредитами.

Зато количество юридических лиц с просроченной задолженностью выросло до 165 тысяч – это на 41 тысячу больше, чем в начале 2025 года, и на 100 тысяч больше, чем в 2022 году.

Где концентрируются долговые проблемы?

Долговые риски все больше сосредотачиваются в ключевых секторах экономики. В 2025 году в реструктуризации нуждаются компании горно-металлургической и нефтегазовой отраслей, а также государственные транспортные корпорации.

Например, "РЖД" (российская железная дорога) зафиксировала чистый убыток и запросила реструктуризацию долга на около 50 миллиардов долларов.

Напомним, по данным The Moscow Times, около 6,7 тысяч перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности. Осложнить ситуацию может повышение утилизационного сбора и изменения в системе налогообложения с начала 2026 года.

Отдельным фактором системного риска остается кредитование оборонного сектора. В 2022 – 2024 годах оборонные предприятия привлекли около 202 миллиардов долларов заемных средств. Эти обязательства сконцентрированы в банковской системе, характеризуются низкой прозрачностью и могут быстро превратиться в проблемные активы.

В целом эти факторы указывают на структурное ухудшение финансовой модели российской экономики, где долговая нагрузка и кредитование с опосредованной государственной поддержкой вытеснили рыночные источники ее роста,

– пишут в СВР.

При отсутствии масштабной докапитализации банков или механизма переноса проблемных корпоративных долгов на федеральный бюджет кризисный сценарий выглядит почти неизбежным – с массовыми дефолтами компаний и последующим "взрывным" ростом проблемных активов в банках.

Другие новости о российской экономике: