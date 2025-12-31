Який розмір проблемного боргу в Росії?
Це вказує на те, що економіка країни-агресорки неминуче наближається до фази боргового зламу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Ключовим чинником залишається приховане зростання проблемної заборгованості. Якщо врахувати реструктуризовані позики, реальний обсяг проблемного боргу перевищує 11% і становить близько 131 мільярд доларів США, тоді як:
- 2 – 4% вважають умовно безпечними;
- 5% – сигналізують про підвищений ризик;
- показник 10% і більше – у міжнародній практиці розглядають як передкризовий або кризовий.
Тож накопичення зобов'язань створює умови для повноцінної кризи проблемних боргів у III – IV кварталах 2026 року.
Паралельно стрімко зростає вартість обслуговування боргу. Наприклад, у 2024 році російські компанії сплатили банкам 145 мільярдів доларів відсотків, що на 83% більше за 2023 рік.
У І півріччі 2025 року цей показник зріс ще на 54% у річному вимірі та досяг 95 мільярдів доларів, а станом на кінець ІІІ кварталу прострочення мали близько 25% компаній із кредитами.
Натомість кількість юридичних осіб із простроченою заборгованістю зросла до 165 тисяч – це на 41 тисячу більше, аніж на початку 2025 року, і на 100 тисяч більше, аніж у 2022 році.
Де концентруються боргові проблеми?
Боргові ризики дедалі більше зосереджуються в ключових секторах економіки. У 2025 році реструктуризації потребують компанії гірничо-металургійної та нафтогазової галузей, а також державні транспортні корпорації.
Наприклад, "РЖД" (російська залізниця) зафіксувала чистий збиток і запросила реструктуризацію боргу на близько 50 мільярдів доларів.
Нагадаємо, за даними The Moscow Times, близько 6,7 тисячі перевізників перебувають у процесі ліквідації або банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності. Ускладнити ситуацію може підвищення утилізаційного збору та зміни в системі оподаткування з початку 2026 року.
Окремим чинником системного ризику залишається кредитування оборонного сектору. У 2022 – 2024 роках оборонні підприємства залучили близько 202 мільярдів доларів позикових коштів. Ці зобов'язання сконцентровані в банківській системі, характеризуються низькою прозорістю та можуть швидко перетворитися на проблемні активи.
Загалом ці фактори вказують на структурне погіршення фінансової моделі російської економіки, де боргове навантаження та кредитування з опосередкованою державною підтримкою витіснили ринкові джерела її зростання,
– пишуть у СЗР.
За відсутності масштабної докапіталізації банків або механізму перенесення проблемних корпоративних боргів на федеральний бюджет кризовий сценарій виглядає майже неминучим – із масовими дефолтами компаній і подальшим "вибуховим" зростанням проблемних активів у банках.
