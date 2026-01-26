Что известно о покупке антидепрессантов в России?

Спрос на препараты от депрессии по сравнению с годами до полномасштабного вторжения России в Украину вырос в 2,4 раза, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

В частности спрос продолжает расти с каждым годом:

в 2021 году это было 9,2 миллиона упаковок;

в 2022 – 13 миллионов;

в 2023 – 15,3 миллиона;

в 2024 – 17,9 миллионов.

Продажи антидепрессантов в аптеках достигли примерно до 64 тысяч упаковок в день. В денежном выражении объемы выросли на 36% за год, а по сравнению с годами до вторжения – почти в 4 раза (5,6 миллиардов рублей в 2021 году).

Генеральный директор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что резкий рост продаж антидепрессантов, начавшийся с 2022 года, связан с тревогой граждан на фоне полномасштабной войны против Украины и мобилизации.

В 2025 году главным поводом для роста тревожности стали переживания из-за "проблем на рынке труда" – в прошлом году на фоне резкого замедления экономики персонал сократили 25% российских компаний. В то же время доходы россиян снижались при сохранении высокого уровня закредитованности.

Чаще всего в 2025 году россияне покупали препарат "Золофт". Аптеки продали 3 миллиона упаковок этого препарата на 1,4 миллиарда рублей. Он является одним из самых дешевых современных антидепрессантов – его средняя цена за упаковку в 2025 году составляла 457 рублей.

Заметьте! В денежном выражении первое место по продажам в прошлом году занял "Ципралекс" от датской компании Lundbeck. За 2025 год аптеки реализовали 1 миллиона упаковок препарата на 2,7 миллиарда рублей.

Напомним, что в частности в России наблюдаются проблемы с лекарствами – за последние пять лет средняя стоимость упаковки выросла вдвое – с 207 до 416 рублей. Это значительно превышает суммарную инфляцию за этот период.

Отдельные лекарственные средства подорожали еще резче. Об этом рассказали в украинской разведке.

За январь – ноябрь 2025 года лекарства подорожали примерно на 8%.

Интересно! В то же время россияне начали избегать государственной медицины: если в 2006 году государственные клиники посещали 52% населения, то в 2025 – только 41%.

Что еще известно о медицинской сфере в России?