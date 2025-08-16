Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение советника Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина в соцсети Х.

Интересно Война закончится задолго до Рождества, если встретятся Зеленский, Трамп и Путин, – сенатор Грэм

Что написал Литвин относительно информации о "воздушном перемирии"?

Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist Оливера Кэррола, который распространил информацию о предварительных договоренностях президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о "воздушном перемирии" в Украине.

На это советник Владимира Зеленского по коммуникациям ответил, что украинская сторона не знакома с этими договоренностями.

Мы еще ничего об этом не слышали,

– написал Литвин.

После этого Оливер Кэррол написал новое сообщение в соцсети Х, поделившись сообщением Литвина, и подписав: "Возможно, ситуация с воздушным перемирием является более предварительной, чем указал источник".

К слову, издание Axios написало, что Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Путин не стремится к прекращению огня, а предпочитает всестороннее соглашение о завершении войны. В то же время позиция Украины и Европы заключается в том, что сначала должно быть полное прекращение огня, а уже после вестись переговоры по мирному соглашению.