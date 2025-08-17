Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что ничего чрезвычайного на встрече Трампа и Путина не произошло.

Что показала встреча на Аляске?

Олещук отметил, что на Аляске Путин сказал то же, о чем он говорит уже давно. Трамп так прекрасно вел с ним переговоры, что он с февраля продвигает то же самое. Трамп ничего с этим не делает. Похоже, его вообще напрягает о чем-то долго думать.

У меня такое ощущение, что Трамп и его команда – это люди с низким уровнем гуманитарного образования и низким уровнем понимания всего, что касается общества, истории. Это нетипично для США, потому что они всегда были лидерами в гуманитарных науках,

– отметил политолог.

Он продолжил, что Трамп не понимает, что такое нация, что государство – это не фирма, что есть конституционный строй, который можно легко нарушить, но трудно восстановить. Традиционное американское гуманитарное знание из университетов Лиги Плюща вызывает недовольство со стороны консервативных американцев.

Почему встреча на Аляске приблизила мир к разрушению?

По словам политолога, Трамп вознаградил убийцу, террориста и преступника. Он нормализовал его, включил в публичное пространство. Это будет иметь последствия. Трамп надеялся, что это позволит ему завершить войну в Украине и получить Нобелевскую премию мира, но он запустил те процессы, которых он не понимает.

"Открываются возможности для манипуляций. Трамп не глупый, но он специфический игрок, который пытается реализовывать политику неполитическими методами и средствами, не понимая природу политических процессов. Поэтому это напоминает хаос, непоследовательность, непонятно что, потому что это попытка превратить международные отношения в торги и аукцион", – подчеркнул Олещук.

Он добавил, что Трамп считает Украину убыточным активом, который надо реорганизовать и продать покупателю. У него просто банально нет понимания, что такое политика и международные отношения.