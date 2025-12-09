Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.
Смотрите также Во Львове мужчина ранил ножом военного ТЦК, повредив аорту: тот умер в больнице
Что известно о стрельбе в Одессе?
Главное управление Нацполиции Одесской области сообщает, что в Одессе, 9 декабря, около 18:00 на Фонтанской дороге люди услышали стрельбу. На месте происшествия медики обнаружили мужчину с огнестрельным ранением – к сожалению, он погиб на месте.
Сейчас работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лицо, причастное к преступлению.
Вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований решается.
Очевидцы рассказывают, что мужчине выпустили в голову четыре пули. СМИ предполагают, что убитый мог быть военным.
Какие преступления всколыхнули Украину за последнее время?
Вечером 3 декабря в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы прогремели взрывы, как оказалось впоследствии, мужчина взорвал гранаты во время семейной ссоры. Супругов госпитализировали, а полиция начала два уголовных производства.
Вечером 3 декабря во Львове произошла стычка между мужчиной и военным ТЦК. Нападающий не реагировал на требования правоохранителей и вел себя агрессивно. Мужчина ударил ножом в паховую область военного, повредив аорту. Из-за массивного внутреннего кровотечения военный погиб.
ГБР сообщило о задержании руководителя районного ТЦК на Ивано-Франковщине, которого подозревают в пытках, избиениях и злоупотреблении властью. По данным следствия, он наносил тяжелые травмы мужчине только за отказ от флюорографии.