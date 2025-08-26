Водночас окупаційна влада проблему не вирішує. Про це пише 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду.

Яка ситуація з безпритульними собаками у Маріуполі?

У соцмережах маріупольці опублікували фото та відео зі скаргами після нових нападів собак на людей. На одній з вулиць тимчасово окупованого міста зграя собак покусала жінку. Тепер їй доведеться проходити курс щеплень від сказу.

Маріупольці кажуть, що кількість тварин постійно зростає. На одному з мікрорайонів зграя збільшилася з десяти до двадцяти собак.

За офіційною інформацією окупантів, у місті понад 10 тисяч безпритульних собак. Така ситуація склалася через те, що під час блокади Маріуполя росіяни знищили КП "Щасливі тварини",

– сказали в міськраді.

Містяни зазначають, що бояться відпускати дітей самостійно до школи. Вони купують відлякувачі та змушені супроводжувати малечу.

"Ношу з собою відлякувач для собак, без нього не виходжу. Дитині для пересування містом також купила. Причому він має бути завжди в руках. Собаки нападали коли я з дитиною на велосипеді їхала", – пишуть жителі міста.

Очільник окупаційної місцевої влади Антон Кольцов заявив, що до кінця року стерилізують 500 собак і планують будівництво притулку. Проте для розв'язання проблеми з такою кількістю тварин, необхідні роки систематичної роботи, зазначили у легітимній міськраді.

