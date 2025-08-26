Водночас окупаційна влада проблему не вирішує. Про це пише 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду.
Яка ситуація з безпритульними собаками у Маріуполі?
У соцмережах маріупольці опублікували фото та відео зі скаргами після нових нападів собак на людей. На одній з вулиць тимчасово окупованого міста зграя собак покусала жінку. Тепер їй доведеться проходити курс щеплень від сказу.
Маріупольці кажуть, що кількість тварин постійно зростає. На одному з мікрорайонів зграя збільшилася з десяти до двадцяти собак.
За офіційною інформацією окупантів, у місті понад 10 тисяч безпритульних собак. Така ситуація склалася через те, що під час блокади Маріуполя росіяни знищили КП "Щасливі тварини",
– сказали в міськраді.
Містяни зазначають, що бояться відпускати дітей самостійно до школи. Вони купують відлякувачі та змушені супроводжувати малечу.
"Ношу з собою відлякувач для собак, без нього не виходжу. Дитині для пересування містом також купила. Причому він має бути завжди в руках. Собаки нападали коли я з дитиною на велосипеді їхала", – пишуть жителі міста.
Очільник окупаційної місцевої влади Антон Кольцов заявив, що до кінця року стерилізують 500 собак і планують будівництво притулку. Проте для розв'язання проблеми з такою кількістю тварин, необхідні роки систематичної роботи, зазначили у легітимній міськраді.
Останні новини тимчасово окупованого Маріуполя
- На окупованих територіях, зокрема у Донецьку, Маріуполі та Бердянську, виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Води або зовсім немає, або її дають за суворими графіками. Окупаційна адміністрація свідомо обмежує подачу, використовуючи це для політичного піару.
- Раніше повідомлялося, що Старокримське водосховище, що є єдиним джерелом води для Маріуполя – майже висохло. Це створює загрозу гострого дефіциту, знищення риби, руйнування екосистем та можливих спалахів інфекцій.
- Росіяни у липні споруджували кільцеву дорогу навколо Маріуполя. Ворог пояснив це потребами військової логістики. Роботи виконують лише працівники з Росії, місцевих жителів не залучають.