Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы оккупированного города для OBOZ.UA. Стаи бродячих собак, крысы на улицах, ржавая вода по графику и развалившиеся карусели – так сегодня выглядит оккупированный Донецк, несмотря на громкие заявления российской пропаганды об "улучшении жизни".

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Антисанитария, стаи собак и развалившиеся карусели

Местные жители жалуются на антисанитарию, полный коммунальный коллапс и празднование "дня ДНР" под принуждение.

Несмотря на риторику Кремля о "счастливой жизни под Россией", жители временно оккупированного Донецка вынуждены выживать среди нищеты, мусора и хронического беспорядка. Коммунальная система города находится в катастрофическом состоянии, ведь вода подается лишь несколько часов в неделю и непригодна даже для мытья.

Вода вонючая, ржавая, еле струйкой – но другой нет,

– рассказывает жительница Калининского района.

По ее словам, жители вынуждены носить воду за километр или покупать ее по завышенным ценам в супермаркетах.

Ситуация с канализацией – не лучше. Подвалы многоэтажек затоплены, мусор не вывозится, крысы свободно бегают по улицам, а бродячие собаки сбиваются в стаи. Все это – последствия полного провала так называемой "власти ДНР", которая постоянно жалуется на отсутствие средств и людей для ремонта.

Даже парки превратились в зону риска – старые аттракционы буквально разваливаются, а уход за ними никто не осуществляет.

Это уже не праздник, а похороны,

– говорят дончане о принудительном "праздновании" 11 мая, которое Кремль называет "днем ДНР".

Люди возмущены, потому что за фасадом красивых картинок скрывается реальность, которая все меньше похожа на жизнь.