Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты сильно опозорились – на большинство мероприятий пришли они сами. Даже российская пропаганда не показала празднование в городе по телеканалам.

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Праздник, на который никто не пришел

Вся пропаганда к 9 мая на оккупированных территориях стянулась именно в Мариуполь, а не в Донецк. Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что подготовку к празднованию россияне скрывали. Большое внимание оккупанты уделили именно детям, которые были "основой празднования", которое происходило в Приморском парке.

Россияне восстановили танк Т-34 и пытались его очень странно продемонстрировать – чтобы не было видно за ним дом. Хотя здание после обстрелов восстановили, там никто не живет.

Была еще одна точка празднования, но что-то пошло не так, ведь оттуда не было ни фото, ни видео. Был праздник, на который никто не пришел,

– отметил он.

Были и представители военной организации России "Эспаньола", которые устроили автопробег. Однако жителей Мариуполя на него пришло мало. Фактически все празднование держалось на россиянах.

Враг также организовал памятник "бессмертному полку" у сожженного исполкома. Они прикрепили фотографии с георгиевскими лентами мариупольцев, которых заставили воевать в российской армии с 2022 года.

Это выглядело как кладбище, россияне показали всю суть мобилизации. Потом поняли, что сделали что-то не так и на официальных каналах это не показали. Хотя в городе была вся элита российской пропаганды, которая это сняла, но им запретили это показывать,

– подчеркнул Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что празднование у россиян продолжается – сейчас они празднуют день так называемой "днр".

Кстати, ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе открыли стелу воинской славы напротив руин "Азовмаша". Открывать эту стелу приехал даже губернатор Санкт-Петербурга. Однако все фото и видео делали на фоне руин, потому что их никак нельзя было избежать.