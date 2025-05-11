Россия уже осуществляет попытки переброски сил на правый берег Днепра, чтобы создать тактические плацдармы, но украинские войска их сдерживают. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у россиян есть еще другие цели.

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Как Россия пытается расширить сухопутный коридор в Крым

По словам военного эксперта, для России чрезвычайно важно сохранить Крым под своим контролем. Он является не только морской, но и авиационной и космической военной базой. На полуострове размещены средства дальнего космического и радиотехнического контроля, без которых российская система противоракетной обороны просто не функционирует.

Обеспечить безопасность Крыма Россия может 2 путями:

дипломатическим – то есть путем предотвращения восстановления территориальной целостности Украины;

военным – создав сухопутную зону безопасности перед Крымом.

Сейчас имеющийся сухопутный коридор длиной около 80 километров является недостаточным. Он узкий, прижат к побережью моря и уязвим для любой армии, которая имеет современные средства ведения боевых действий, например авиацию, артиллерию и беспилотники.

Как только Украина получит достаточное количество самолетов и средств поражения, она сможет перерезать этот коридор в течение одной летней кампании – то есть за несколько месяцев,

– отметил Роман Свитан.

Россия это хорошо понимает, поэтому сейчас ее стратегическая задача – расширить сухопутный коридор в глубину, взяв под полный контроль территории на востоке и юге Украины: Луганскую, Донецкую, Запорожскую, а также Херсонскую области.

Полный контроль над Запорожской областью дает России около 100 километров глубины фронта до Азовского моря. Кроме того, россияне стремятся к полному контролю над Херсонщиной, потому что даже с правого берега украинские войска способны доставать до западных и северо-западных частей Крыма с помощью имеющихся средств поражения, в частности авиационных.

Кроме того, Россия стремится восстановить водоснабжение Крыма. Для этого им нужно выйти на правый берег Днепра, восстановить Каховскую ГЭС или хотя бы дамбу возле Новой Каховки, что позволит поднять уровень воды в Каховском водохранилище и запустить Запорожскую АЭС.

Россия будет пытаться создать плацдарм на правом берегу с возможностью дальнейшего продвижения к админгранице Херсонской области. Это требует значительных усилий, ресурсов и времени. Уже с 2024 года они начали попытки переброски на правый берег – в частности, с помощью сотен лодок, чтобы создать хотя бы тактические плацдармы. Это происходит ежедневно, но украинские войска успешно сдерживают такие попытки.

Им нужно очень долго стараться, нужны большие силы и средства,

– отметил полковник запаса.

Россия также пытается удерживать "серую зону" на правом берегу, используя артиллерию, авиацию и беспилотники. Это будет продолжаться до тех пор, пока украинские войска не начнут форсирование Днепра и не продвинутся в сторону Скадовска, Олешек и Новой Каховки. Это позволит перерезать левый берег и обезопасить правый, в частности город Херсон.

Но такая операция возможна лишь при условии достаточной поддержки с воздуха. Форсирование Днепра без авиационного прикрытия обречено на провал. По оптимистичным прогнозам Свитана, первые две авиабригады Украина может получить уже к концу лета.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин также подтвердил, что Россия пытается создать "мертвую зону" на правобережье Херсонской области. По его словам, российские войска применяют FPV-дроны для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру