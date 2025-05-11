Росія вже здійснює спроби перекидання сил на правий берег Дніпра, щоб створити тактичні плацдарми, але українські війська їх стримують. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у росіян є ще інші цілі.

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Як Росія намагається розширити сухопутний коридор до Криму

За словами військового експерта, для Росії надзвичайно важливо зберегти Крим під своїм контролем. Він є не лише морською, а й авіаційною та космічною військовою базою. На півострові розміщені засоби далекого космічного й радіотехнічного контролю, без яких російська система протиракетної оборони просто не функціонує.

Забезпечити безпеку Криму Росія може 2 шляхами:

дипломатичним – тобто шляхом запобігання відновленню територіальної цілісності України;

військовим – створивши сухопутну зону безпеки перед Кримом.

Наразі наявний сухопутний коридор завдовжки близько 80 кілометрів є недостатнім. Він вузький, притиснутий до узбережжя моря і вразливий для будь-якої армії, яка має сучасні засоби ведення бойових дій, як-от авіацію, артилерію та безпілотники.

Щойно Україна отримає достатню кількість літаків та засобів ураження, вона зможе перерізати цей коридор протягом однієї літньої кампанії – тобто за кілька місяців,

– наголосив Роман Світан.

Росія це добре розуміє, тому зараз її стратегічне завдання – розширити сухопутний коридор у глибину, взявши під повний контроль території на сході та півдні України: Луганську, Донецьку, Запорізьку, а також Херсонську області.

Повний контроль над Запорізькою областю дає Росії близько 100 кілометрів глибини фронту до Азовського моря. Крім того, росіяни прагнуть повного контролю над Херсонщиною, бо навіть з правого берега українські війська здатні діставати до західних та північно-західних частин Криму за допомогою наявних засобів ураження, зокрема авіаційних.

Окрім того, Росія прагне відновити водопостачання Криму. Для цього їм потрібно вийти на правий берег Дніпра, відновити Каховську ГЕС або хоча б дамбу біля Нової Каховки, що дозволить підняти рівень води у Каховському водосховищі й запустити Запорізьку АЕС.

Росія намагатиметься створити плацдарм на правому березі з можливістю подальшого просування до адмінмежі Херсонської області. Це потребує значних зусиль, ресурсів і часу. Уже з 2024 року вони почали спроби перекидання на правий берег – зокрема, за допомогою сотень човнів, щоб створити хоча б тактичні плацдарми. Це відбувається щодня, але українські війська успішно стримують такі спроби.

Їм потрібно дуже довго старатися, потрібні великі сили та засоби,

– зазначив полковник запасу.

Росія також намагається утримувати "сіру зону" на правому березі, використовуючи артилерію, авіацію та безпілотники. Це триватиме доти, поки українські війська не розпочнуть форсування Дніпра і не просунуться в бік Скадовська, Олешок і Нової Каховки. Це дозволить перерізати лівий берег і убезпечити правий, зокрема місто Херсон.

Але така операція можлива лише за умови достатньої підтримки з повітря. Форсування Дніпра без авіаційного прикриття приречене на провал. За оптимістичними прогнозами Світана, перші дві авіабригади Україна може отримати вже до кінця літа.

Речника Сил оборони півдня Владислав Волошин також підтвердив, що Росія намагається створити "мертву зону" на правобережжі Херсонщини. За його словами, російські війська застосовують FPV-дрони для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру