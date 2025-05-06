Так, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу рассказал, действительно ли сейчас враг готовит масштабную операцию с форсированием Днепра, сообщает 24 Канал.

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О 300 лодках речь не идет

Спикер подчеркнул, Силы обороны ежедневно сообщают в сводках, что ситуация в Херсоне и прилегающих к Днепру прибрежных районах довольно сложная.

Враг за последнее время усилил и увеличил количество обстрелов, увеличил количество ударов дронами-камикадзе и почти ежедневно осуществляет форсирующие действия малыми группами пехоты. Мы эти действия называем больше разведывательно-поисковые действия, потому что они продолжаются как раз за контроль над островной зоной Днепра – в устье реки,

– отметил Волошин.

Агрессор пытается форсировать все эти водные днепровские проливы, захватить небольшой плацдарм в островной зоне и уже с него дальше планирует осуществлять форсирование Днепра и высадку на правый берег.

Спикер подчеркнул, что пока эти все попытки оккупантов неудачные. Силы обороны уничтожают вражеские группы и ни одной удачной высадки россиян не было.

Относительно информации о том, есть ли там, или нет тех 300 лодок. Вы понимаете, что при современных средствах разведки скрыть такое количество плавсредств довольно сложно и практически невозможно. Кроме того, надо скрыть такое количество личного состава для форсирования – на каждую лодку садится 3 – 5, до 10 человек. Сколько это должно быть людей? Спрятать их незаметно для разведки – фактически это невозможно,

– подчеркнул Волошин.

Кроме того, объяснил, что для такой масштабной операции необходимы средства для прикрытия и сопровождения. Должна быть и артиллерия, и беспилотные летательные аппараты, которые также нельзя скрыть.

Самый главный аргумент, по словам спикера, почему сейчас информация о масштабной десантной операции по форсированию реки Днепр россиянами довольно сомнительна, – враг сегодня сосредоточил свои основные усилия на других направлениях, – на Покровском, Новопавловском.

Представитель Сил обороны Юга объяснил, что такая масштабная операция по форсированию Днепра связана с огромными потерями. Ведь и правый берег высокий, и надо преодолеть несколько проток.

Спикер также отметил, что украинские военные "не сидят самоубийцами", не сидят сложа руки, ожидая наступление. Силы обороны построили систему взрывных заграждений и инженерных невзрывных заграждений. Там есть огневые средства, артиллерия и другие средства.

Волошин отметил, что наши защитники знают, где находится каждая вражеская лодка, а также что оккупанты сосредотачивают определенное количество сил и средств для интенсификации и активизации этих действий.

У нас обычно происходит до 5 штурмовых форсирующих действий врага в день, 3 – 4 группы получается максимум, а обычно 1 – 2, то мы понимаем, что они сейчас будут больше этих групп бросать, потому что они хотят небольшой плацдарм где-то ближе захватить на островах. Мы видим, что они собирают сейчас, готовят этих боевиков для того, чтобы проводить такие действия. Но речь не идет о 300 лодках,

– подчеркнул спикер.

Также рассказал, что на левом берегу Херсонщины у россиян расположены подразделения "Южного военного округа", морской пехоты – 810 бригада, которая участвовала в Курских событиях, а сейчас определенное ее количество вернули.

Российские захватчики перебросили на левый берег в конце прошлого лета два дивизиона катеров так называемой Днепровской флотилии из Севастополя. Один из них осуществляет оборону на Тендровской Косе и Кинбурнской Косе. Еще часть занята в нескольких учебных центрах. Ведь агрессор не просто набирает людей и приказывает им форсировать Днепр в составе малых групп, он их готовит на полигонах.

Однако, подчеркнул Волошин, украинские средства разведки работают и Силы обороны видят, как и где именно это происходит.